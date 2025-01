Calciomercato Lazio | Ponceau, nuova idea dalla Francia: ma il giocatore...

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Un nome a sorpresa, uscito nelle ultime ore in Francia, si tratta di Julien Ponceau, centrocampista del Lorient. Secondo quanto riferisce footmercato, la Lazio è in contatto per prelevarlo già gennaio. Classe 2000, qualità e propensione offensiva, ma over e dunque per tesserarlo andrebbe liberato un posto in lista. Ma non è questo l’unico ostacolo. Ponceau, infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è restio a lasciare il Lorient e il proprio Paese a gennaio, è in scadenza di contratto a giugno, preferirebbe rimandare tutto ai prossimi mesi, quando da svincolato potrà scegliere con calma la miglior destinazione per proseguire la propria carriera. Fabiani ha sondato, il giocatore effettivamente piace e la Lazio non esclude nuovi contatti, ma più in ottica estiva, proprio perché il giocatore al momento non apre al trasferimento. Lo scenario è in evoluzione, potrebbe cambiare, ma per ora il quadro è questo e dunque la Lazio per il mercato invernale continua a pensare a Fazzini, ma anche ad altri profili in Italia e all’estero. Con il mercato francese che resta uno dei più attenzionati dal ds biancoceleste.

