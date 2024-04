Calciomercato Lazio | Romagnoli, il futuro è un'incognita: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Tanti punti interrogativi nel futuro della Lazio, inevitabile dopo una stagione che da mesi ha preso una piega disgraziata. Lotito rimane irritato con molti elementi del gruppo, non gli è andato giù l’andamento della squadra che ha contribuito all’addio di Sarri. La società ha in mente una rifondazione, per far sì che Tudor possa ricominciare da calciatori idonei alla propria idea di calcio. In bilico ci sono tanti elementi, soprattutto della vecchia guardia, tra i cosiddetti senatori. Immobile, Luis Alberto, Cataldi, Marusic, Zaccagni, ovviamente Anderson e anche Alessio Romagnoli, nessuno è sicuro di rimanere a Formello il prossimo anno. Il difensore di Nettuno non ha brillato in questa annata, passato da essere una delle colonne della retroguardia dello scorso anno, all’errore grave sul gol di Mancini nel derby. Ultimo episodio di una stagione difficile. Sono due gli elementi che pesano sul futuro di Romagnoli: intanto il rapporto con Lotito che è ormai piuttosto logoro, a causa di diverse incomprensioni tra le parti. E allora il presidente sta seriamente considerando di cedere molti big, tra i quali Romagnoli, proprio perché si sente tradito dal comportamento di diversi elementi.

SCENARI - Sentimento simile a quello del difensore che dopo la conquista della Champions si aspettava un riconoscimento economico diverso, sembra anche per una promessa fatta dal patron al momento della firma del contratto nel luglio del 2022. Quello che è successo a Formello negli ultimi mesi ha dunque deteriorato il legame tra società e giocatore e così ogni scenario diventa possibile. Inoltre, nell’idea di Tudor, c’è la difesa a tre e Romagnoli per caratteristiche non è considerato l’ideale interprete del ruolo. Mentre Gila, Patric e Casale dovrebbero rimanere, a meno di clamorose offerte per l’ex Real. Il futuro di Alessio è allora da scrivere, il suo contratto con la Lazio scade nel 2027, il giocatore non ha manifestato l’intenzione d’andare via, ma vuole capire quali siano le intenzioni di società e allenatore, perché per continuare insieme servono presupposti solidi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.