Calciomercato Lazio, Romagnoli prima scelta per la difesa: in programma nuovi colloqui con Raiola

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lazio è già al lavoro in vista della prossima stagione. Tra i reparti in cui la società dovrà intervenire c'è la difesa e un nome è già in cima alla lista del ds Igli Tare. Si tratta di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan con il quale non sembra trovare la quadra per un eventuale rinnovo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radisoei il rossonero avrebbe già ricevuto un'offerta dalla Lazio per un contratto da 3 milioni di euro a stagione più bonus.

In questo a caso a fare la differenza potrebbero essere anche i "sentimenti", sì perché Romagnoli è dichiaratamente un tifoso laziale e potrebbe ora coronare il suo sogno di indossare l'aquila sul petto. La società e il suo agente Mino Raiola sono già in contatto anche se a breve potrebbero esserci nuovi colloqui anche per scoraggiare la concorrenza e mettersi in una posizione di privilegio nella trattativa.