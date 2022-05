Calciomercato Lazio, Sarri guarda in Premier per (l'eventuale) post-Milinkovic: ecco i preferiti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - In casa Lazio continua a "tener banco" il futuro di Milinkovic e il giocatore che, nell'eventualità il Sergente lasciasse Roma, sarebbe chiamato a sostituirlo. Al momento, secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, i nomi più gettonati sarebbero quelli di Loftus-Cheek e Allan. Il nome del primo s'era raffreddato negli ultimi giorni, poi le dichiarazioni nel manager hanno lasciato uno spiraglio: "Lui e Sarri hanno un ottimo rapporto, ma per il momento non c'è nulla". L'inglese sarebbe tentato da una soluzione del genere, ma la prenderebbe in considerazione solamente solamente a fronte del benservito dei Blues. E questo non è scontato. In lista di sbarco a gennaio, Tuchel l'ha rilanciato nel finale di stagione, l'ha promosso in Champions, elogiandolo più volte. Per Sarri, che ha avuto modo di allenarlo al Chelsea, sarebbe l'ideale per sostituire Sergej, per stazza e qualità tecniche.

Sarebbe più facile arrivare ad Allan, anche lui certamente non uno sconosciuto per l'allenatore biancoceleste. Il centrocampista è in rotta con l'Everton, ha un contratto in scadenza nel 2023. Attualmente guadagna 4 milioni: per riconoscergli certe cifre, è necessario che la Lazio sfrutti i benefici fiscali del Decreto Crescita. Qualche tempo fa lo stesso brasiliano aveva ricordato il periodo condiviso con Sarri: "Ricordo lo spettacolo che regalavamo. In campo, a livello di movimenti, c'era un'armonia fantastica. Tutti ammiravano il nostro calcio e non vedevano l'ora di andare allo stadio, è mancato solo lo Scudetto". Che sia la volta buona per Allan per tentare di replicare con la Lazio quanto accaduto nel Napoli?

