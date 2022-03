Calciomercato Lazio, si insiste per Romagnoli. Insidia Barcellona, ma...

L'ostacolo grande riguarda le commissioni per il suo agente Raiola, che da giugno in poi potrebbe ricevere delle proposte economiche superiori rispetto...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta decisa ad Alessio Romagnoli. La società sta lavorando da diverso tempo alla pista che porta al centrale del Milan. Il capitano rossonero, che lo scorso 12 gennaio ha compiuto 27 anni, ha il contratto in scadenza e con tutta probabilità lascerà a fine stagione Milanello. Per molti l'approdo dalle parti di Formello appare scontato, anche Vieri si è sbilanciato nei giorni scorsi, ma i costi sono comunque elevati per quanto riguarda l'ingaggio. L'obiettivo è quello di evitare che per il calciatore si scateni un'asta: ecco perché Lotito e Tare si sono mossi in grande anticipo per battere la concorrenza. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, rifiutata la proposta di rinnovo, sulle tracce di Romagnoli ci sarebbe anche il Barcellona, anche se per il momento non sono state avanzate offerte concrete. Quella della Lazio, fatta recapitare ormai da qualche settimana, dovrebbe essere di tre milioni a stagione più bonus. Attualmente guadagna il doppio, ma quella cifra non va presa come riferimento. Il Milan infatti non si è spinto oltre i 2,7 per convincerlo a rimanere. L'ostacolo grande riguarda le commissioni per il suo agente Raiola, che da giugno in poi potrebbe ricevere delle proposte economiche superiori rispetto a quella avanzata dalla dirigenza biancoceleste. In questo caso il cuore però potrebbe fare la differenza. Il giocatore, infatti, non ha mai nascosto la sua fede calcistica e sogna da sempre di indossare la maglia con l'aquila sul petto. La speranza è che l'affare possa andare in porto e che il giocatore possa indossare la 13 della Lazio come ha fatto il suo idolo Alessandro Nesta.