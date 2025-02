Calciomercato Lazio | Tchaouna, tra rifiuti e riflessioni: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 23:55 - La Lazio per ora si tiene Loum Tchaouna, ma le prossime ore saranno cruciali. La società biancoceleste per ora ha detto no alle offerte di Psv e Bologna, ma gli olandesi non intendono mollare. Il club orange continua a spingere per portarlo in Eredivisie e la Lazio ha deciso di riflettere bene prima di confermare il proprio no. Ore che saranno 48 visto che in Olanda il mercato non chiude il 3 a mezzanotte, ma il giorno dopo.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio nella giornata di oggi si è mossa in entata. La società biancoceleste ha piazzato due colpi nel giro di poche ore, consegnando a Marco Baroni non solo il centrocampista, individuato in Reda Belahyane, ma anche un difensore centrale, con l'arrivo dalla Danimarca di Oliver Provstgaard. In quel di Formello, però, sono state fatte delle riflessioni per quel che concerne anche il mercato in uscita. In tal senso, tra i nomi maggiormente al centro ell'attenzione c'è stato sicuramente quello di Loum Tchaouna per il quale, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono state recapitate due offerte: una prima di 11 milioni di euro dal PSV Eindhoven e una seconda da parte del Bologna, impostata sulla base del prestito oneroso da 1 milione di euro, più diritto di riscatto. Offerte che, però, sono state entrambe rifiutate dalla Lazio che avrebbe deciso di tenere il calciatore almeno fino al termine della stagione.