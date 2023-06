Calciomercato Lazio | Vertice Sarri-Lotito: Milik si può e Jorginho...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Vertice in vista tra Sarri e Lotito. Come svelato dalla nostra redaizione, i due potrebbero vedersi oggi a Formello per pianificare il mercato. Intanto Fabiani resta in pole per il ruolo di diesse, ma si valuta anche un altro inserimento di un dirigente al fianco del mister, Peruzzi il preferito. Per quanto riguarda l'attaccante, quello di Milik è il nome caldo. La Juve non lo riscatterà e tornerà al Marsiglia che lo valuta circa 9 milioni e punta a venderlo il prima possibile. Dovrà riconoscere anche il 20% della vendita al Napoli. Sarri lo conosce alla perfezione e lo ha scelto come vice Immobile. Da sciogliere resta il nodo ingaggio (3,5 milioni per il polacco sono troppi).

Suggestione Jorginho

Come raccontato dalla nostra redazione, la Lazio segue anche Jorginho per il ruolo di regista. E’ sotto contratto con l’Arsenal fino al 2024, c’è un’opzione di rinnovo di un anno. Il cartellino potrebbe essere scontato considerando la scadenza effettiva, i Gunners lo avevano pagato 15 milioni di euro a gennaio dal Chelsea. Per ora resta una suggestione, ma Sarri potrebbe convincerlo a ridursi lo stipendio e scegliere la Capitale. Il feeling tra i due non è mai svanito. Il Comandante si impone sul mercato. Vuole lavorare ad Auronzo con la rosa quasi al completo.