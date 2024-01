Calciomercato Lazio | Zaccagni, una big ci prova: la risposta biancoceleste

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato chiuderà i battenti giovedì alle 20 e fino ad allora per i club sarà possibile acquistare e vendere i calciatori. La Lazio al momento è il club di A che ha ancora vuota la casella degli affari in entrata. In uscita, invece, i biancocelesti hanno ceduto Basic in prestito alla Salernitana. Non è finita qui perché sono molti i calciatori che hanno attirato sondaggi e offerte. Tra questi c'è Mattia Zaccagni che è finito nel radar della Fiorentina. I viola, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, si sono mossi concretamenti e hanno messo sul tavolo 25 milioni per portare il numero 20 in Toscana. La Lazio non ha nemmeno iniziato la trattativa e ha rispedito al mittente la proposta. La società di Commisso ha così virato su Gudmundsson del Genoa. Il giocatore, con il contratto fino 2025. sta discutendo il rinnovo con il club capitolino e nei prossimi mesi sarà fondamentale prolungare l'accordo per non avvicinarsi troppo alla scadenza. La Lazio punta tutto su Mattia ed è pronta a sedersi e premiare il calciatore dopo le prestazioni con l'aquila sul petto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.