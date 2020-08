David Silva, eliminazione a sorpresa: ora la risposta alla Lazio in 24 ore

Il Lione batte il City e mette fine al sogno di Guardiola di vincere la prima Champions extra Barcellona. Inaspettata, dolorosa, l’eliminazione per il City che era dato tra le grandi favorite per la vittoria finale, inaspettata e dolorosa anche per David Silva che lascia il club dopo dieci anni senza riuscire a vincere il trofeo più ambito, quello a cui tutta la parte blu di Manchester puntava ad arrivare. Il Lione ha giocato una partita perfetta, ha saputo soffrire e colpire, giocando con intelligenza. Solo dieci minuti per David Silva, entrato all’84’ al posto di Rodri, subito in grado di mettere sul campo tre verticalizzazioni visionarie. Non è servito, entrato sul 2-1 per i francesi, ha dovuto assistere anche al tris della squadra di Garcia. Ora per lo spagnolo è tempo di metabolizzare la delusione e di guardare al futuro. Saranno 24 ore di fuoco. Le prossime. David Silva aveva chiesto ancora tempo prima di decidere la sua nuova destinazione, l’aveva comunicato alla Lazio. L’offerta biancoceleste è allettante, triennale da quattro milioni a stagione e diversi benefit. Sul tavolo, però, c’è pure la proposta dell’Al Sadd, un biennale da dieci milioni a stagione. David Silva ora dovrà sciogliere le riserve, dare una risposta, decidere cosa fare. La corsa Champions è arrivata al capolinea prima di quanto si aspettasse, puntava alla finale del 23 agosto, sognava di lasciare il City alzando al cielo il trofeo più importante, l’unico che gli mancava. La Lazio ora freme per avere una risposta, non può attendere oltre, sente di aver fatto il massimo per convincerlo, nutre ancora fiducia sul buon esito dell’operazione. Tutto è nelle mani di David Silva.

Champions League: Manchester City eliminato, David Silva dice addio

Pubblicato ieri alle 23:06