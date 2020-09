DIRETTA - Calciomercato Lazio: Badelj verso il Genoa, sorpasso Besiktas per Bastos

CALCIOMERCATO LAZIO - Le operazioni legate a Muriqi e Fares sono chiuse ma, per formalizzarle, sarà necessario attendere una cessione. Con tutta probabilità, quella di Bastos. L'angolano, nell'indiscrezione di mercato arrivata dalla Turchia, sembrava essere ormai un nuovo giocatore del Basaksehir. Al contrario, la trattativa non è ancora conclusa, soprattutto a causa dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario. E nelle ultime ore si sarebbe registrato l'inserimento (con sorpasso) del Besiktas. La Lazio vuole cederlo in fretta, e a titolo definitivo. Il Genoa insiste per Badelj, al quale ha offerta un triennale da 1,5 milioni di euro. L'agente Lucci ci sta lavorando, il club capitolino lo nascerebbe andare in prestito con diritto di riscatto, liberandosi di un ingaggio di due milioni netti fino al 2022. Per Lotito significherebbe liberare in bilancio 8 milioni di euro. La dirigenza considererebbe, riporta la rassegna stampa di Radiosei, anche Jony in uscita, ma lo spagnolo non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale.

GLI ALTRI MOVIMENTI - Cristiano Lombardi, che si sta allenando a Formello, potrebbe far ritorno alla Salernitana. Il Crotone avrebbe chiesto spesso informazioni sul giocatore, ma l'intenzione di Lotito sarebbe quella di rinnovargli il prestito tra le fila granata. Nella giornata di ieri si è svolto l'incontro tra la Lazio, Acerbi e il suo entourage. Clima sereno, con lo scopo da parte di tutti di ricucire lo strappo seguente alle dichiarazioni fatte in Nazionale. Le parti si sono lasciate con la promessa di proseguire a parlare di rinnovo in maniera riservata. Giroud, accostato alla Lazio nella scorsa sessione di calciomercato e alla Juventus nelle ultime ore, può liberarsi dal Chelsea: il centravanti ha un accordo con i 'Blues' per andarsene a fronte di cinque milioni di euro in caso di offerta di suo gradimento. Un nome caldo per il mercato in entrata rimane quello di De Paul, che ha rifiutato la Russia. Il centrocampista ha detto no alla proposta dello Zenit San Pietroburgo.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Lazio, confermato il piano per Muriqi: domani il viaggio per Roma in aereo privato

Muriqi, altezza e potenza: un animale d'area di rigore al servizio di Inzaghi