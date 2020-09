Calciomercato Lazio, serve una cessione per ufficializzare Muriqi e Fares: la situazione

RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Lazio continuano a chiedersi il motivo per cui la dirigenza, nonostante abbia chiuso le operazioni per Fares e Muriqi, non abbia ancora ufficializzato gli acquisiti. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe il ritardo nella cessione di Bastos a bloccare tutto. Si tratterebbe di un cavillo burocratico, il cosiddetto indice di liquidità: "Stabilito dalla FIGC nel 2015, è un parametro che regole le uscite e le entrate dei club, per evitare che superino certi paletti". In altre parole, senza la definitiva cessione del centrale angolano, con relativo risparmio dell'ingaggio per i biancocelesti, non si possono formalizzare le due operazioni. Trattative che sono chiuse e non devono più destare preoccupazioni. L'esterno della Spal è già nella Capitale e attende il via libera per fare le visite mediche e unirsi ai suoi nuovi compagni, il kosovaro dovrebbe sbarcare a Roma domani mattina.

