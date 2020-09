Calciomercato Lazio, Lombardi a Formello: ma Lotito pensa al rinnovo del prestito con la Salernitana

RASSEGNA STAMPA - Cristiano Lombardi potrebbe tornare alla Salernitana. Il talentuoso esterno della Lazio, dopo essersi sottoposto alle visite mediche in Paideia, si sta allenando a parte a Formello per recuperare dall'infortunio muscolare riportato lo scorso 17 luglio. Il Crotone, riporta la rassegna stampa di Radiosei, avrebbe chiesto più volte informazioni sul calciatore cresciuto nella Primavera biancoceleste, ma Lotito sarebbe intenzionato a rinnovare il prestito con la Salernitana. D'altronde, il calciatore non ha mai nascosto di essersi trovato particolarmente bene tra le fila granata, e un suo ritorno non è affatto da escludere. Il classe '95 è stato tormentato dagli infortuni nel corso della scorsa stagione, ma quando era in condizione ha dimostrato un grande talento e un'indiscussa crescita. Oltre a Lombardi, anche Sofian Kiyine, valutato da Simone Inzaghi nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore, dovrebbe rientrare a Salerno.

