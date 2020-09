Calciomercato, De Paul dice no allo Zenit: vuole rimanere in Italia

Rodrigo De Paul ha rifiutato la Russia. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il centrocampista ha detto no allo proposta dello Zenit San Pietroburgo. Il club russo era fortemente interessato al numero 10 dell'Udinese che, però, non ha ceduto alle avance. De Paul rimane in attesa e vuole continuare a giocare in Serie A. Molte società italiane hanno messo gli occhi sul calciatore, tra cui anche Lazio e Juventus. La Fiorentina si è recentemente tirata fuori dati gli acquisti a centrocampo di Bonaventura e Borja Valero. L’argentino piace molto alla dirigenza biancoceleste ma le pretese dell’Udinese sono altissime: circa 40 milioni, bonus compresi. Il suo nome, comunque, resta tra le ipotesi da non sottovalutare in ottica Lazio.

UFFICIALE - Lazio - Atalanta il 30 settembre alle 20:45

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Si sblocca la trattativa col Basaksehir, Bastos vicinissimo"

TORNA ALLA HOME