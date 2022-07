DIRETTA - Calciomercato Lazio, Cancellieri esclude Mertens? E Udogie...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tutto pronto per la nuova stagione o quasi, perchè agli ordini di Sarri mancano ancora delle pedine importanti per far sì che la rosa sia estremamente competitiva e completa. Dal secondo portiere al vice Immobile, fino al terzino che tanti tifosi richiedono a gran voce, senza dimenticare quello che potrebbe accadere se dovessero partire pedine importanti a centrocampo:

IN ENTRATA - L'operazione per Provedel non s'ha da fare. Per il portiere, lo Spezia chiede almeno 3 milioni, mentre Lotito non ha intenzione di spenderne più di 2,5. Le alternative sono Silvestri e Sportiello, quest'ultimo in scadenza nel 2023 con l'Atalanta. Ilic resta sempre il preferito di Sarri per sostituire Luis Alberto in caso parta per Siviglia: per il centrocampista del Verona la dirigenza scaligera ha abbassato il prezzo di circa 3/5 milioni sui 18 precedentemente richiesti. Per Vecino (opzione solo in caso di partenza di Akpa Akpro) invece è previsto un un incontro in settimana: l'uruguaiano chiede 2,5 milioni di ingaggio, la Lazio gliene offrirebbe 2. Per la fascia sinistra, Udogie sembra in pole su Emerson, un'opzione fattibile solo in caso di futura (e ancora poco probabile) partenza di Milinkovic-Savic: il calciatore dell'Udinese è valutato 20 milioni, Lotito sta sondando il terreno ma l'Udinese vorrebbe trattenerlo ancora e rivenderlo a cifre più alte. Dopo la conferma da parte di De Laurentiis della rottura definitiva tra il Napoli e Dries Mertens, i tifosi della Lazio sono letteralmente impazziti, inondando il belga di messaggi per convincerlo a vestire l'aquila sul petto. Per un vice però Immobile si sta valutando la situazione, poichè ad Auronzo Cancellieri al centro dell'attacco sembra aver convinto Sarri.

IN USCITA - Raul Moro ha bisogno di esperienza e per lui si pensa a un possibile prestito al Verona o in Serie B tra le file del Como. Vedat Muriqi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Maiorca, mentre Jony sembra destinato a firmare presto con lo Sporting.