Lazio, distanza ancora per Provedel: si fa avanti un altro nome

RASSEGNA STAMPA - Dopo Auronzo di Cadore c'è l'Austria. La Lazio partirà questo mercoledì per la seconda fase del suo ritiro pre campionato e Sarri non ha ancora la rosa al completo. Agli ordini del mister manca un portiere che possa far compagnia a Maximiano. Il profilo individuato da mesi è quello di Provedel, ma stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbe ancora distanza tra le parti: Lotito non vuole spendere di più di 2.5 milioni di euro, mentre lo Spezia ne chiede 3. L'incontro con il vicepresidente spezzino Corradini avvenuto giovedì a Milano non ha cambiato le cose.

LE ALTERNATIVE - Il tempo stringe e va trovata una soluzione. In questi giorni è stato proposto Silvestri, gestito dalla scuderia Raiola (la stessa di Romagnoli), con il contratto in scadenza nel 2024. Costa come Provedel, ma non convince Sarri. Potrebbe interessare invece Marco Sportiello: all'Atalanta non ha spazio, ha 30 anni ed è in scadenza nel 2023. Potrebbe partire per 2 milioni di euro, la cifra prevista dal patron laziale per il tassello mancante tra i pali. L'obiettivo rimane il portiere dello Spezia, ma se la trattativa non si dovesse sbloccare è pronta l'alternativa.