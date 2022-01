DIRETTA – Calciomercato Lazio, il Maiorca spinge per Muriqi: quasi fatta per Casale

CALCIOMERCATO – Il mercato è agli sgoccioli, una settimana circa e poi chiuderà i battenti e tutto sarà rimandato a questa estate. La Lazio deve cercare di affrettare le operazioni sia in uscita sia in entrata per cercare di dare a Sarri almeno un rinforzo. La cessione di Vavro al Copenaghen si unisce a quella di Esaclante, Rossi e Lukaku. Muriqi, dall’inizio del mercato in cima alla lista dei partenti, ha scartato la proposta del Saint Etienne e nel frattempo è spuntato l’interesse del Maiorca anche se la volontà dell’attaccante è quella di tornare in Turchia. Resta su di lui anche l’Hull City.

Qualora il kosovaro dovesse partire ecco pronto Casale del Verona per la difesa.Tra le due società ci sarebbe l’accordo. Per quanto riguarda l’attacco, la ricerca del vice Immobile continua. Come riporta la nostra redazione, sul taccuino di Tare è presente il nome di Andrea Pinamonti, di proprietà dell’Inter, in prestito all’Empoli. Oltre al profilo del classe ’99, è sotto gli occhi della società c'è anche quello di Simone Zaza in uscita dal Torino. Restano in corsa anche Lapadula del Benevento, Lasagna del Verona e Gabbiadini della Sampdoria oltre a Orsolini e Ryan Bakayoko.

Per la porta, dato che non ci sono margini di rinnovo per Strakosha, la società ha individuato i suoi possibili sostituti in: Vicario dell’Empoli e Cragno del Cagliari. I nodi da sciogliere restano il rinnovo di Luiz Felipe che, come riporta la nostra redazione, non dovrebbe essere lontano e il tesseramento di Kamenovic. Quest'ultimo potrebbe essere ostacolato dall'arrivo di Casale, l'agente del serbo è in città e attende che la vicenda si chiuda in tempi brevi.

