DIRETTA - Calciomercato Lazio, Parisi e non solo: la strategia tra gennaio e l'estate

Nicolò Casale è il primo nome sulla lista della Lazio per il calciomercato di gennaio. A Maurizio Sarri il giocatore piace e la società ha allacciato i contatti con l'Hellas Verona, nonostante la priorità sia rappresentata dallo sblocco dell'indicatore di liquidità. Un altro profilo gradito è Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000 dell'Empoli, out per un mese a causa dell'infortunio rimediato nella partita contro la Lazio. Quest'ultimo aspetto può rappresentare un problema rispetto a un eventuale arrivo immediato perché Sarri ha bisogno subito di rinforzi. Un altro intoppo può essere l'indice di liquidità bloccato anche per l'Empoli, che renderebbe più complicata la cessione con modalità diverse dal titolo definitivo: il club toscano infatti avrebbe difficoltà per la sua sostituzione. Altro 2000 nei radar della Lazio dalla scorsa estate è Nuno Tavares dell'Arsenal, trasferito a Londra dal Benfica nel luglio scorso.

CALCIOMERCATO ESTIVO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il piano concordato da Lotito, Tare e Sarri prevede due arrivi a gennaio e 6-7 in estate per operare la rivoluzione e lo svecchiamento della rosa. Se non dovesse arrivare subito un terzino sinistro a giugno si proverà un nuovo assalto a Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea e in prestito al Lione: i francesi però hanno il diritto di riscatto a 15 milioni. Per quanto riguarda la porta il sogno rimane Kepa, in corsa ci sono anche Sommer (Borussia Mönchengladbach) e Vicario (Empoli). Un'occasione di mercato è rappresentata da Vecino, in scadenza con l'Inter e specifico per l'idea di gioco di Sarri: in nerazzurro l'uruguaiano classe '91 percepisce uno stipendio di 2,5 milioni all'anno. In attacco rimane aperto il capitolo dell'acquisto di un'alternativa a Immobile. In pole Burkardt classe 2000 del Mainz, ma occhio pure a Sesko classe 2003 del Salisburgo.