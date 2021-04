DIRETTA PRIMAVERA - Lazio - Sassuolo, le formazioni ufficiali

19° turno del campionato Primavera 1 TIM

Lazio - Sassuolo 0-0

Domenica 18 aprile 2021, ore 15.00, Stadio Mirko Fersini (Formello)

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-1-2): Pereira; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Castigliani, Raul Moro. A disp.: Zappala, Peruzzi, Floriani, Pica, Adeagbo, Marino, Tare, Cesaroni, Campagna, Ferrante. All.: Leonardo Menichini

SASSUOLO: Vitale; Arabat, Piccinini, Flamingo; Paz, Marginean, Artioli, Mercati, Saccani; Reda, Mattioli. A disp.: Zacchi, Uni, Ranem, Pinelli, Casolari, Cannavaro, Florentine, Aucelli, Manara, Ripamonti, Samele. All.: Emiliano Bigica

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo)

Assistenti: Giulio Basile e Giuseppe Di Giacinto

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

PRIMO TEMPO - Dopo la vittoria in Tim Cup contro il Verona, la Lazio si proietta sul campionato in cerca di punti salvezza pesanti. Al Fersini di Formello arriva il Sassuolo, quinta forza del campionato. I biancocelesti si aggrappano alle giocate di Raul Moro per compiere l'impresa. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match valido per la 19esima giornata del campionato Primavera 1.