FORMELLO - Lazio, il ritorno di Ciro e il dubbio sulle fasce: Sarri ha scelto

FORMELLO - Il ritorno di Ciro. “Vediamo se utilizzarlo per uno spezzone…”, ha detto Sarri in conferenza. Lo “spezzone” dovrebbe essere quello iniziale: Immobile ha smaltito la lesione al bicipite femorale sinistro, non ha i 90 minuti nelle gambe, punta comunque a guidare il tridente. Felipe Anderson, provato ancora falso nueve durante la rifinitura, dovrebbe tornare a destra con Zaccagni dalla parte opposta. Pedro pronto a dare una mano in corsa. A centrocampo Cataldi in regia come nel derby, Vecino è rientrato soltanto ieri dagli impegni con l’Uruguay, sfiancato dai viaggi internazionali. Ai lati del classe 1994 non sono in discussione Milinkovic e Luis Alberto. Ci mancherebbe altro.

LINEA. Il dubbio maggiore è sulle fasce difensive. Si giocano il posto Lazzari e Pellegrini, l’ex Spal è in vantaggio nonostante la crescita fisica e tattica del rinforzo di gennaio. In palio c’è la maglia lasciata dallo squalificato Marusic. Hysaj alla vigilia è stato testato sulla sinistra, un indizio che a maggior ragione porta a pensare all’impiego di Lazzari. Al centro la coppia Casale-Romagnoli a protezione di Provedel. Gila verso il forfait, ha riportato un problema al piede dopo le partite con la Spagna Under 21.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.