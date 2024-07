Hansa Rostock - Lazio, ecco chi non parte per la Germania

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si appresta a giocare la quarta amichevole del precampionato e sabato sarà impegnata in Germania contro l'Hansa Rostock. Baroni è curioso di vedere come risponderà la squadra contro un avversario di livello più alto rispetto a quelli affrontati ad Auronzo. Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare ad alcune pedine. Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, non saranno della partita Gila, Tavares, Casrrovilli e Romagnoli. Tra precauzione e piccoli acciacchi, la Lazio non vuole rischiare. Il centrale ha un affaticamento agli adduttori, mentre l'ex viola sta svolgendo un lavoro personalizzato e il suo debutto è rimandato.