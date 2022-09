Immobile, in programma un altro esame: le condizioni di Ciro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile titolare contro lo Spezia? Più no che sì. Il capitano della Lazio non ha ancora smaltito l’edema al bicipite femorale della coscia destra. Il 17, che ha risposto alla chiamata di Mancini nonostante l'infortunio, sta provando una corsa contro il tempo per tornare subito a disposizione di Sarri. Molto difficile vederlo subito in campo domenica contro la squadra ligure, più probabile al Franchi contro la Fiorentina. Gli esami svolti lunedì non hanno risolto il problema. Domani sono in programma nuovi controlli per verificare le sue condizioni. La Lazio rischia di non poter contare sul suo capitano per la prossima partita. Da quando è sbarcato nella Capitale, Immobile ha saltato solo 20 partite di A e i biancocelesti ne hanno vinte appena sei. Numeri sicuramente non rassicuranti ma il Comandante e la sua compagnia sono pronti a invertire la rotta.