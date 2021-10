La Lazio si gode due registi: Cataldi in ascesa dall'arrivo di Sarri

RASEGNA STAMPA – Tanti i cambiamenti apportati da Sarri alla Lazio che non risparmia nessuno dei professionisti a sua disposizione. Cerca di impiegarli tutti quanto più possibile e soprattutto cerca di trovare il modo per esaltare le loro qualità. Questo è quello che ha fatto con Danilo Cataldi ormai vice di Leiva a tutti gli effetti. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giovane romano risulta essere il tredicesimo uomo più impiegato da Sarri con 311 minuti nelle gambe. Il centrocampista ha lavorato duro conquistandosi la fiducia del mister che gli sta concedendo sempre più spazio, meritato. Le sue prestazioni sono la conferma del buon lavoro svolto, resta alle spalle di Leiva ma non come semplice alternativa bensì come titolare aggiunto.

