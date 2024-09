Lazio, Baroni si gode Nuno Tavares: cross, corsa e sprint da record!

RASSEGNA STAMPA - Si è fatto attendere, ce lo hanno fatto attendere, ma finalmente ecco Nuno Tavares. La Lazio ha trovato il suo terzino sinistro, quel giocatore che da anni mancava, un ruolo scoperto che solo un giocatore come Senad Lulic era stato capace di occupare e, comunque, non con la stessa qualità. Baroni lo ha voluto rischiare contro il Milan ed è stata la mossa che gli ha permesso di ribaltare la partita. Un po' timido nei primi minuti, a suon di corse ha sfondato quel muro venendo rapidamente fuori. Una serie continua di strappi durante i quali, come riporta Il Corriere dello Sport, ha raggiunto una velocità massima di 35,3 chilometri orari, seconda solo a Theo Hernandez, ma di pochissimo (35,35).

Una personalità spiccata, una qualità non indifferente e, finalmente, un crossatore degno di questo nome. Due sovrapposizioni, dai e vai con Zaccagni, fuga sul fondo per sfuggire a Emerson Royal e cross al bacio per Castellanos prima e Dia dopo. Tavares è il migliore in campo di sabato, è il nuovo idolo dei tifosi laziali che vedono in lui un lampo di luce dopo l'amara chiusura del mercato, una risposta ai tanti dubbi che aleggiano intorno a una squadra che rinasce quest'anno, che oggi apre un nuovo ciclo.

Tavares è partito da Londra per venire ad aiutare, ha salutato una Capitale - per lui non così fortunata - con la promessa di far meglio in un'altra, così come era avvenuto a Lisbona, quando quell'esplosività e quelle doti tecniche avevano lasciato di stucco tifosi, addetti ai lavori e compagni. Finalmente la Lazio si può godere un terzino degno di questo nome sulla fascia mancina, un calciatore capace di far crescere sogni e ambizioni dell'ambiente.