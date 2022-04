Lazio, contro il Milan come in trasferta: il dato sui tagliandi venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Le mura amiche dell'Olimpico rischiano di trasformarsi nel primo nemico della Lazio. Domenica, nel match in programma alle 20.45. contro il Milan, per i biancocelesti l’atmosfera sarà quella di quando si gioca in trasferta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei sono 17.000, fin'ora, i biglietti venduti e oltre la metà sono in mano di tifosi rossoneri. I Distinti Sud Ovest (5765 biglietti) sono andati polverizzati e per questo il presidente Lotito ha deciso di aprire anche una parte della Curva Sud mettendo a disposizione altri 3750 posti.

Il calcolo non tiene poi conto di tutti i tifosi che troveranno posto in Monte Mario o in Tevere. Solo mille i biglietti venduti in Curva Nord: del resto il tifo organizzato aveva già fatto sapere che a causa dei prezzi dei biglietti non entrerà allo stadio. Insomma, l'Olimpico sarà un teatro molto diverso rispetto a quello di appena una settimana fa contro il Torino.