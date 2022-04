Lazio, da Escalante a Vavro: la situazione dei biancocelesti in prestito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca ormai sempre meno alla fine della stagione e in casa Lazio si studia non solo per la prossima sessione di calciomercato estivo ma anche la situazione relativa ai giocatori che a gennaio sono partiti in prestito per capire chi farà ritorno a Formello a giugno. La lista è lunga: Muriqi (Maiorca), Fares (Torino), Vavro (Copenaghen), Kiyine (Venezia), Escalante (Deportivo Alavés), Jony (Sporting Gijón), Durmisi (Sparta Rotterdam), Adekanye (Crotone) e Djavan Anderson (Pec Zwolle).

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in tanti rischiano di tornare alla base: Jony ha collezionato appena 204 minuti con la maglia dello Sporting Gijón complici anche una serie di infortuni che hanno di fatto ridotto le sue chance. Nonostante le quattro reti siglate fino ad ora, di cui l'ultima decisiva nella vittoria contro l'Alavès, anche il Mairoca per ora non riscatterà Vedat Muriqi. Troppo poco il bottino per la società spagnola che per tenere il giocatore dovrebbe pagare il riscatto fissato a 12 milioni.

Discorso diverso invece per Escalante che si è ritagliato uno spazio importante nell'Alavés e ha anche siglato tre reti e fornito un assist in 14 presenze. Il problema in questo caso riguarda la situazione del club, ultimo in classifica e vicino alla retrocessione. Chi viaggia verso la permanenza è Denis Vavro che nel Copenaghen è letteralmente rinato conquistandosi non solo un posto da titolare ma diventando anche il capitano al posto di Boilesen. Il riscatto per lo slovacco è fissato a 7 milioni.