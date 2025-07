Lazio, Dele-Bashiru ancora non convince: Sarri reinventa Rovella?

RASSEGNA STAMPA - Il progetto Dele-Bashiru va avanti per Maurizio Sarri. Il tecnico è ostinato e vuole raggiungere il traguardo: educare un giocatore che tatticamente è troppo anarchico. In campo contro l'Avellino è stato una delle cause di frustrazione e rabbia maggiori per il tecnico toscano. Spesso fuori posizione, ha sbagliato i movimenti e raramente è riuscito nella scelta giusta. Ma il percorso è ancora lungo. Il lavoro è iniziato da appena due settimane e pensare di riuscire, in così poco tempo, a fare quello che non è riuscito a fare Baroni in una stagione forse è follia. Il centrocampista nigeriano è un'incognita, con caratteristiche interessanti. La tecnica non manca, la fisicità è la caratteristica principale e risponde sempre presente sotto l'aspetto atletico. Il lavoro da fare è tutto sul posizionamento.

I MOVIMENTI - Sarri gli chiede di essere il primo a pressare, di rompere la linea solo in quel caso. Lui fraintende, o non riesce, e contro l'Avellino è sempre troppo alto, lasciando vuota la sua posizione nella linea di metà campo. Un errore che nel calcio geometrico del Comandante può costare caro a tutta la squadra. In campo c'è un blocco unico che fa movimenti ben rodati, un meccanismo fatto di ingranaggi che devono funzionare perfettamente per evitare che tutto salti. Il lavoro è necessario e sarà lungo. L'obiettivo è quello di trasformare Dele-Bashiru in un giocatore prezioso per la squadra e non deleterio per i movimenti.

ROVELLA MEZZALA - Nel frattempo, però, Sarri deve pensare all'inizio della stagione e studia delle alternative per la sua Lazio. Belahyane è stato già provato in quel ruolo, ma anche lui va costruito con il tempo, seppur apparentemente molto diligente. E potrebbe non essere l'unica. Secondo quanto riportato dal Messaggero, in questo giorno e mezzo di riposo Sarri avrebbe studiato altre possibilità, concentrando le sue riflessioni su Nicolò Rovella. Nel ruolo di regista deve ancora costruirsi e dovrà battere il ballottaggio con un Cataldi decisamente più 'Sarrista'. Eppure, esisterebbe un modo per schierarli entrambi e tentare di risolvere il problema mezzala: alzare l'ex Monza. Il tecnico toscano ritiene Rovella, come spiega il quotidiano, un giocatore fortissimo al quale non vorrebbe rinunciare. Un giocatore forse più semplice da costruire in un ruolo dove in ogni caso e con ogni interprete - eccezion fatta per Vecino - andrà fatto un lavoro minuzioso.

