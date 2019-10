Lazio, è Eurocrisi: 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di Coppa

La sconfitta al Celtic Park ha lasciato delle scorie. In terra scozzese la Lazio ha aggiornato un dato che si fa sempre più preoccupante: 6 delle ultime 7 partite in Europa League sono state perse. Attualmente la squadra di Inzaghi è terza, a meno 3 dal Cluj: la qualificazione ai sedicesimi non è compromessa, è vero. Ma servirà un girone di ritorno esaltante per ribaltare la classifica del gruppo E. Anche perché un'eliminazione nel primo turno non avviene da 10 anni: era il dicembre 2009 quando la Lazio di Ballardini, oltre a non qualificarsi alle fasi finali della Coppa, fece una stagione disastrosa, salvata in extremis dall'arrivo di Reja.

LA CRISI EUROPEA: Ci sono i numeri che parlano chiaro: nelle ultime 13 partite del torneo, la Lazio ha sempre incassato almeno un gol. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti si sono abituati a perdere: oltre al dato di cui sopra, Inzaghi infilò 4 ko consecutivi anche nella passata edizione. La fragilità difensiva è sotto gli occhi di tutti, il turnover ha contribuito ad aumentarla. Una cosa è certa: con questi numeri è impensabile andare avanti e competere in un torneo così importante. Serve un cambio di rotta, fermo restando che il prosieguo del cammino europeo rientri nei piani biancocelesti.

