Lazio, i tifosi non mollano Sarri, c'è ancora il Feyenoord: il dato aggiornato

© foto di Federico De Luca

La Lazio vuole riscattarsi e ripartire più forte di prima. C'è rabbia, molta. Il caso Milinkovic pesa e non poco, la Sarri ha ordinato di rialzare la testa e lavorare sodo per ritrovare quella compattezza ed equilibrio trovato in questa nuova stagione. Come si fa? Venendone fuori da vera squadra, che lotta e si sacrifica, che non lavora da collettivo, è lì che nasce il puro divertimento e uno spettacolo a 360°. Questo però non è esente dal supporto dei tifosi biancocelesti. "I tifosi sono uno spettacolo, mi dispiace sia venuta fuori una partita così per loro.Tenere l’Olimpico pieno cosi è uno spettacolo, ma dobbiamo meritarcelo". Queste le ultime parole di Sarri in conferenza stampa dopo la partita contro la Salernitana, eppure, ecco arrivare un eco abbastanza rumoroso, perché sì la Lazio è uscita con il veleno e sconfitta dall'Olimpico, ma è pur vero che i tifosi biancocelesti non hanno smesso un secondo di cantare. Lo stadio è meraviglioso, tra i giochi di luce, l'amore dei tifosi, la musica, il grido di un popolo - quello biancoceleste - sono la rappresentazione di una vera "famiglia". Il tifo provoca brividi emotivi, ma non la Lazio non si ferma a questo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, giovedì, a Rotterdam saranno presenti 620 tifosi. Servirà una grande spinta, una forza incontenibile dei tifosi per l'ultimo sforzo nel girone di Europa League. Ebbene sì, perché contro il Feyenoord, la Lazio potrebbe staccare il pass per gli ottavi guadagnando il primo posto. Per far questo però, bisogna che la squadra si ricompatti, ma almeno i tifosi hanno messo già del loro.