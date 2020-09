Lazio, il dott. Morelli e Meli lasciano lo staff medico biancoceleste

Aria di cambiamento in casa Lazio per quanto riguarda lo staff sanitario. A salutare i biancocelesti sono infatti il dott. Claudio Meli, esperto in diagnostica delle immagini, e il dott. Morelli. Francesco Colautti è stato invece già confermato come nuovo medico sociale. Conferme anche per il direttore sanitario Ivo Pulcini e il consulente ortopedico Fabio Rodia.

