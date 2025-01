Lazio, il fattore derby si chiama Zaccagni: con lui Roma sempre KO

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È il leader tecnico della Lazio di Baroni, ma oltre a questo può essere considerato a tutti gli effetti il talismano del derby, visto il suo passato nella stracittadina. Mattia Zaccagni, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sera vuole tenere fede al trend registrato nelle ultime sfide giocate contro i giallorossi; infatti con lui in campo la Lazio ha vinto 3 derby su 3 e come se non bastasse l'arciere ha deciso con i suoi gol gli ultimi due match con la Roma.

Oggi il compito sarà impegnativo, perché Claudio Ranieri con la sua maestria gli avrà preparato una gabbia asfissiante, ma l'ex Verona, con la sua immensa qualità, dovrà riuscire a inventare calcio anche negli spazi strettissimi, come d'altronde sa fare.