Lazio, il punto sull'infermeria: da valutare le condizioni di Luis Alberto e Cataldi

Dopo la vittoria nell'amichevole di ieri contro il Twente alla Lazio spettano due giorni di riposo. Prima di riprendere gli allenamenti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, andranno verificate le condizioni di due giocatori biancocelesti. Si tratta di Luis Alberto e Cataldi. Lo spagnolo ieri non ha preso parte alla gara per un affaticamento muscolare che ha portato Sarri a decidere di non rischiarlo. Assente anche il centrocampista classe '94, anche lui per un piccolo infortunio, il tutto a circa due settimane dall'inizio del campionato. Nei prossimi giorni si valuterà il da farsi con entrambi i calciatori per essere certi di averli a disposizione contro l'Empoli sabato 21 agosto.