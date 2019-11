Lazio, Immobile: “Vittoria sofferta. Gol? L’importante è la squadra…”

A qualche secondo dagli triplice fischio di Lazio-Lecce, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky: “Vittoria importante e sofferta? Sì, assolutamente, il Lecce era ben messo in campo, ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi, non era semplice. Il campionato si sta facendo più duro, e oggi gli avversari l’hanno dimostrato. Poi c’era un po’ di stanchezza e rammarico dopo l’Europa League, siamo stati bravi. Lasciamo sempre un piccolo brivido ai nostri tifosi, ogni tanto abbiamo degli sbandamenti, dobbiamo crescere soprattutto in quello. Ora testa alla Nazionale per chi deve andare. Ballottaggio Belotti? E’ bello, è giusto che i giocatori si presentino all’Europeo al top sia fisicamente che mentalmente. Vogliamo dire la nostra, ben vengano i ballottaggi. Per me è positivo, siamo amici, chi starà meglio giocherà. Obiettivo superare 41? L’obiettivo sarebbe vincere tutte le partite, se arriva un mio gol ben per me, ma l’importante è la squadra. Metto sempre compagni, staff e mister davanti a tutti. Siamo una famiglia, dobbiamo fare bene, questa squadra lo merita”.

