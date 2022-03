Lazio, l'attacco ha ingranato: nessuna big meglio nel 2022

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Immobile non sbaglia un colpo, Felipe Anderson quando vuole ha un altro passo, Zaccagni crea sempre la superiorità e Pedro calcia destro e sinistro senza problemi. Tutto questo supportato da due mezzali top class in Europa come Milinkovic e Luis Alberto. L'attacco della Lazio ha finalmente ingranato e in questo 2022 nessuna big in corsa scudetto ha fatto meglio dei biancocelesti. La ritrovata solidità difensiva ha permesso agli uomini di Sarri di cambiare marcia anche dalla metà campo in su. La Lazio è il secondo miglio attacco del campionato (57), dietro l'Inter (60) e con il nuovo anno ha messo a segno 18 reti in 9 partite, media precisa di 2 a gara. Nessuna tra Roma, Napoli, Milan, Juventus. Fiorentina, Atalanta e Inter ne ha fatti di più. La squadra di Sarri si è sbloccata e ha iniziato a divertirsi e divertire. Basti pensare che da gennaio Immobile e compagni hanno segnato cinque volte su nove 3 gol, vincendo con uno scarto altrettanto ampio in quattro occasioni.