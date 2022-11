Lazio, la società infiamma i social: "Roma è derby!" - VIDEO

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano solo poche ore, l'adrenalina sale, il giorno del derby è alle porte. Non sarà mai una partita come tutte le altre, per i tifosi non vale solo tre punti: a volte può valere una stagione intera, certamente almeno fino al ritorno stabilisce la supremazia cittadina. Ad accendere ancora di più gli animi il video postato dalla Lazio sui social: "Questa è Roma!", il semplice titolo che però racchiude al suo interno un milione di significati.

Pubblicato il 5/11