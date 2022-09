Lazio, Lotito e il piano di rinnovo per Milinkovic: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Sembrava dovesse essere il primo a salutare la Capitale, ha festeggiato le 303 presenze con l'aquila sul petto a Cremona. La storia tra Milinkovic-Savic e la Lazio continua, con i migliori presupposti. A breve però sarà tempo di pensare al contratto in scadenza a giugno 2024. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l'obiettivo del patron Claudio Lotito è quello di convincerlo a firmare il rinnovo.

Finita la campagna elettorale, dopo le votazioni del 25 settembre, il presidente tornerà a Roma e fisserà i tempi per un nuovo colloquio con Mateja Kezman, agente del serbo. Il suo obiettivo è quello di rinviare il discorso a dopo il Mondiale, quello di Lotito di parlare prima per non rischiare di arrivare a gennaio in piena sessione di mercato invernale. Senza un nuovo accordo nel 2023 infatti il Sergente sarebbe libero di accasarsi con un altro club, una situazione troppo pericolosa per la Lazio e a cui il numero uno biancoceleste non vuole arrivare.