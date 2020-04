Lazio, Lotito respinge il Barca: prove di rinnovo con Luiz Felipe

In Spagna continuano a rilanciare il nome di Luiz Felipe. Sono convinti che il difensore brasiliano posso essere il rinforzo individuato dal Barcellona per completare il reparto difensivo. Il club catalano avrebbe mandato degli emissari per valutarlo da vicino nelle ultime cinque partite della Lazio, giudicando positivamente il calciatore. Non sarà facile però strapparlo a Lotito, forse quasi impossibile. Luiz Felipe è il difensore più giovane del reparto arretrato, esponenzialmente quello con più talento. In un mercato che sarà avaro di grandi operazioni in entrata, il presidente biancoceleste vorrebbe confermare in blocco il gruppo di Simone Inzaghi. L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal contratto, in scadenza nel 2022. C'è urgente bisogno di rinnovarlo se non lo si vuol perdere a cifre molto più basse del suo reale valore. L'ex Salernitana guadagna al momento meno di un milione di euro, a settembre, insieme ai suoi procuratori, aveva chiesto un aumento. Gli incontri con Tare non avevano portato alla fumata bianca, nel frattempo però le sue prestazioni sono state in crescendo e il valore è lievitato. Ora la Lazio, stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, ha fretta di rinnovare. Potrebbe essere fatto un discorso simile a quello di Correa: prolungamento fino al 2025 e inserimento di una clausola da circa 40 milioni di euro. Il calciatore andrebbe a guadagnare invece più del doppio, circa due milioni di euro.

