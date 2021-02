Lazio, Luis Alberto: "Cambiata la mentalità. Bayern? Dobbiamo divertirci..."

La Lazio piega la Samp di misura grazie ad una prodezza di Luis Alberto. Il man of the match, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato la vittoria di oggi, soffermandosi anche sulla gara di Champions contro il Bayern di martedì sera: "Oggi erano importanti i tre punti, venivamo da una sconfitta e per mantenere la corsa nella lotta Champions volevamo vincere. E' stata una partita difficile, la Sampdoria è una squadra fastidiosa ma ce l'abbiamo fatta".

DEDICA - "Me l'ha chiesto mio figlio prima di uscire di casa, voleva che facessi il gesto di Spider-man. Così, appena ho segnato, gliel'ho dedicato".

L'AVVERSARIO - "Sapevo che sarebbe stata complicata ricordando anche la partita d'andata. Anche quella veniva prima della gara di Champions contro il Borussia. La squadra ora ha cambiato mentalità, sappiamo di dover giocare contro ogni squadra e in ogni partita allo stesso livello".

BAYERN - "Sarà molto difficile, lo sappiamo. Sono i campioni del mondo e sono i favoriti visto che soltanto qualche mese fa hanno vinto l'ultima Champions. Sono sicuro che ce la metteremo tutta e che sarà una bella partita. Non abbiamo timore del Bayern, come di nessuno. Quando entri in campo devi divertiti perché è il sogno che avevi da bambino. Dobbiamo però avere rispetto e stare attenti, ma sono sicuro che sarà una bella partita".

L'ASSIST DI MILINKOVIC - "Lo ringraziamo sempre, non solo per gli assist ma per come gioca e perché dà tutto nei 90 minuti".