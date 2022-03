Lazio, Luis Alberto non è solo gol e fantasia: la trasformazione con Sarri

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto sta diventando l'uomo di Maurizio Sarri. Il fantasista e l'allenatore si sono studiati, non si sono capiti, si sono allontanati e poi, come nelle migliori storie, è scoccata la scintilla. Inizialmente il Comandante non pensava che lo spagnolo potesse essere il miglior interprete della sua filosofia di calcio, tant'è che a inizio stagione più di una volta lo ha relegato in panchina. Il duro lavoro e la predisposizione da parte di entrambi ha fatto sì che le cose cambiassero. Magic Luis è tornato a essere un punto di riferimento della fase offensiva laziale e in più corre e lotta per aiutare i compagni anche in fase difensiva. Il "diez" sente la fiducia di Sarri e lo dimostra in campo: da inizio 2022 ha giocato 7 partite su 8 da titolare realizzando un gol e un assist. L'ultima prestazione spettacolare ieri sera a Cagliari.

I NUMERI DEL MAGO CONTRO IL CAGLIARI - Luis Alberto è stato il migliore in campo alla Unipol Domus di Cagliari. Nell'arco degli 88 minuti giocati ha realizzato 3 tiri, di cui uno in porta (il gol da cineteca); costruito 2 occasioni da gol e realizzato 2 passaggi chiave. Andando a spulciare i numeri del Mago, s'intuisce la crescita in mezzo al campo: ha giocato 87 palloni, secondo giocatore più coinvolto dopo Milinkovic; 58 passaggi dei 70 effettuati (83%) sono andati a buon fine; è stato il migliore dalla trequarti concludendo 23 passaggi; ha percorso in totale 9.08 km, il quarto per distanza percorsa tra i biancocelesti; ha recuperato la sfera ben 7 volte. Tutto questo con la pressione del 54.86% da parte dei rossoblu. Alla fantasia ora si è aggiunta la corsa e la tenacia: Luis Alberto può diventare il fulcro di mister Sarri.