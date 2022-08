Lazio, Milinkovic è già in sella: "Pronto per schiacciare l'acceleratore" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Circa ventiquattro ore di attesa, poi arriverà il fischio d'inizio dell'arbitro che darà il via a Lazio - Bologna. In attesa di riprendere il proprio posto da titolare nel centrocampo biancoceleste, Sergej Milinkovic ha pubblicato un post su Instagram che ha già fatto il pieno di like. Condivisa una foto che lo ritrae in sella a una moto con l'aquila sullo sfondo, il Sergente ha immediatamente messo le cose in chiaro: "Pronti per schiacciare l'acceleratore".

