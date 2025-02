Lazio, nuovo stop per Patric: il centrale sarà gestito fino a fine stagione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Patric sarà a disposizione di Baroni solo a tempo parziale fino alla fine della stagione. Il difensore della Lazio, reduce da un lungo stop per un'infiammazione al malleolo e al tendine d'Achille, ieri non si è allenato con il gruppo. Una sorpresa, visto che era tornato ad allenarsi ed era stato anche convocato per la trasferta di Venezia. Nell'ultima seduta a Formello prima della partenza per Milano, lo spagnolo ha lavorato solo in palestra a causa di un edema osseo, un problema che aveva già avuto in passato e che è tornato a farsi sentire.

Come spiega il Corriere dello Sport, l'infortunio riguarda sempre la stessa caviglia su cui ha fatto terapie a Barcellona, ma stavolta è di natura diversa. Tuttavia, il recupero richiede tempo e riposo, due cose che né lui né la Lazio possono permettersi in questo momento ed è per questo motivo che Patric ha deciso di stringere i denti e giocare nonostante il dolore. Il difensore non potrà però sostenere un calendario troppo intenso (impensabile che possa prender parte a tre partite consecutive), quindi verrà gestito e il suo utilizzo sarà limitato con la speranza che il dolore diminuisca nel tempo.