Lazio, Pedro aspetta la chiamata per il rinnovo: la società prepara l'offerta

RASSEGNA STAMPA - Non solo Romagnoli. A livello di rinnovi c'è da risolvere anche e soprattutto la questione legata a Pedro. È in scadenza a giugno, può firmare a zero con altri club. Quest'anno si è guadagnato la conferma a suon di gol e prestazioni incredibili. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani hanno intenzione di proporre un accordo di un anno, probabilmente con un'opzione di prolungamento legata al rendimento.

Lo spagnolo a luglio compirà 38 anni, non è escluso che possa giocare fino ai 40. Deciderà stagione dopo stagione tirando le somme sempre a fine campionato, come scrive il quotidiano. Adesso ha ancora voglia di giocare, la Lazio ha intenzione di tenerlo. Presto si parlerà del suo futuro, sempre biancoceleste.

