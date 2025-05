Lazio, Vecino vuole restare e spera nel rinnovo di contratto: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Vecino spera. Aspettava una chiamata dalla società, non è ancora arrivata. La riceverà insieme agli altri, quando scatterà l'operazione 'rinnovi' della Lazio, dopo la gara contro il Lecce. Da lì ogni giorno sarà buono per parlare anche del suo rinnovo, visto che è in scadenza a giugno.

Il centrocampista, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha dato la sua disponibilità a restare. Ha avuto una stagione complicata, segnata da tanti problemi fisici e varie ricadute. Vuole dimostrare di essere ancora utile e soprattutto in forma, all'età di 33 anni. Si attende solamente l'incontro per trattare il rinnovo di contratto e rimanere in biancoceleste.

