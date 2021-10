Lazio, Pedro e Felipe Anderson trascinatori: sono i pupilli di Sarri

RASSEGNA STAMPA - In questo avvio di stagione sono due i giocatori più in forma della Lazio: Pedro e Felipe Anderson. Quando si accendono loro, si accende tutta la squadra che inizia a macinare gioco e ad essere pericolosa lì davanti. Si scambiano le fasce, dribblano, si cercano, lanciano, servono assist e fanno gol. E pensare che c'era chi sosteneva che non erano adatti al gioco di Sarri. Adesso il Comandante si gode i suoi due pupilli costretti agli straordinari vista anche l'assenza per infortunio di Zaccagni. Lo spagnolo è stato allenato dal Comandante anche con il Chelsea e insieme hanno vinto anche un Europa League. Il mister sa perfettamente quanto un giocatore della sua esperienza può dare una mano nel corso della stagione. Il brasiliano, invece, è da sempre stato un obiettivo di Sarri quando allenava il Napoli. Adesso lo ha a disposizione nella Capitale e lo sta lanciando senza grandi problemi. Tre gol e tre assist in due nelle prime sette di campionato ai quali va aggiunta una grande prova in Europa League contro il Lokomotiv Mosca. Contro il Bologna toccherà ancora a loro trascinare la Lazio che si aggrappa alle magie, alla velocità e alle giocate dei suoi esterni del 4-3-3.