Lazio, Pedro rifiuta il Como e vuole rimanere: ma la società...

RASSEGNA STAMPA - Come vi avevamo raccontato, Pedro vuole rimanere alla Lazio. Di recente ha rifiutato anche l'offerta del Como dell'amico Fabregas, che ha provato a convincerlo a lasciare la Capitale. Lo spagnolo, però, ha ringraziato e declinato la proposta: ha ancora degli obiettivi da raggiungere in biancoceleste, come scrive anche Il Corriere dello Sport.

La sua intenzione perciò è chiara: rimanere un altro anno per provare a vincere un trofeo anche in Italia, come gli è successo già in passato in Spagna e in Inghilterra. Il suo rinnovo di contratto è scattato alla 25esima presenza della scorsa annata (nel derby di coppa vinto contro la Roma 1-0), per questo è ancora legato al club laziale.

Resta però comunque aperto uno spiraglio per il suo addio. Pedro infatti potrebbe partire nel caso in cui dovesse trovare con la società un accordo per la risoluzione contrattuale che lo soddisfi. In caso contrario, invece, si metterà al servizio di Baroni e affronterà la sua ultima stagione in Serie A, con l'obiettivo di alzare un trofeo che non gli è riuscito negli ultimi tre anni.