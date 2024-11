Lazio, quanto segni! E nel secondo tempo ti trasformi: il dato impressionante

RASSEGNA STAMPA - La Lazio segna, eccome se segna. In questo inizio di Serie A, con una partita in meno rispetto alle avversarie, è il terzo miglior attacco del campionato con 22 reti realizzate, al pari della Fiorentina che ieri è andata in gol con Kean contro il Toro, a tre di distanza dall'Inter, reduce dall'1-0 contro il Venezia, e a 7 da una pazzesca Atalanta, che ne ha segnate 3 al Napoli. Questo, per lo meno, per quanto riguarda i novanta minuti. Perché se entriamo nel merito dei due tempi e, in particolar modo dei finali di partita, nella testa della Lazio scatta qualcosa che trasforma gli ottimi giocatori in killer spietati. Come riporta Il Corriere dello Sport, nessuna squadra, in campionato, è riuscita infatti a fare tanti gol quanto quella di Baroni negli ultimi trenta minuti del match (11, la metà delle reti complessive) e, soprattutto, negli ultimi quindici (8). Impressionante è anche il dato che fa riferimento alle reti nei secondi tempi, in cui condivide il primato con Inter e Atalanta a quota 12.