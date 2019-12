Lazio, Radu e quella bacheca piena: a Riyad punta la sestina di coppe

L'uomo biancoceleste più titolato, Stefan Radu con la Lazio ha ormai la bacheca piena. Certe sfide ne ha giocate davvero tante, tra gioie e delusioni. Il romeno vola a Riyad per il sogno di una sestina di coppe incredibile, quasi da record in casa Lazio. Radu ha già alzato cinque trofei, ora vuole inserire in bacheca il sesto. Tre volte la Coppa Italia, due volte la Supercoppa italiana con quattro allenatori diversi. Che storia, non solo personale, nei suoi 13 anni di Lazio. I primi due trionfi Radu deve goderseli dalla panchina: nel 2009 con Delio Rossi che batte la Samp (con rigore decisivo di Dabo) e pochi mesi dopo volando a Pechino per una delle poche sconfitte raccolte dalla nuova Inter di Mourinho. La terza, la più importante, è quella del 26 maggio 2013, stavolta da protagonista. Per Radu però segue un lungo periodo di digiuno, con quattro scottanti delusioni, tutte per mano della Juventus (in una finale riesce anche a trovare il gol), riporta la rassegna stampa di Radiosei. E poi c'è Inzaghi: il gol di Murgia regala l'ennesima soddisfazione nel 2017, prima di ripetersi due anni più tardi con l'Atalanta e i gol di Milinkovic e Correa. La storia di Radu combacia con quella della Lazio del recente passato per storia, tradizione e vittorie: lo stesso biglietto d visita con cui si vola in Arabia.

