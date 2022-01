Lazio, rinnovo Luiz Felipe: prossime 48 ore decisive

Saranno giorni decisivi i prossimi per la Lazio e per Luiz Felipe. Stefano Castagna, agente del difensore brasiliano, è atteso a Roma dove lo aspetta il patron Lotito per discutere del rinnovo del suo assistito. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Luiz Felipe è in scadenza a giugno e per questo è ormai un dentro o fuori: o il rinnovo, oppure tra due settimane sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club. Il calciatore chiede un ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione, adesso ne percepisce appena 650.000.

Perdere Luiz Felipe sarebbe un vero problema non solo per la società ma anche per Sarri che da subito ha puntato sul giocatore e che si troverebbe un vuoto ulteriore in un reparto come quello della difesa già estremamente da rifondare e che costringerebbe la Lazio a dover intervenire sul mercato anche su questo fronte.

