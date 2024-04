Lazio, Rodia a LSC: "Brutta botta per Zaccagni". E su Patric e Lazzari...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la sconfitta per 2-0 subita per mano della Juventus. La Lazio perde anche Mattia Zaccagni in una settimana delicatissima con il derby alle porte. L'arciere biancoceleste è stato costretto al cambio dopo appena dieci minuti dopo uno scontro di gioco con Gatti in cui ha avuto la peggio. A fare il punto della situazione sulle sue condizioni è il dottor Fabio Rodia intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Zaccagni ha subito un trauma distorsivo importante alla caviglia sinistra per cui adesso al ritorno a Roma faremo tutte le indagini per una diagnosi più accurata e quindi una prognosi giusta".

"Patric giustamente era un po’ a corto di energie in quanto è rientrato da poco, si è quindi deciso di sostituirlo ma non per ragioni mediche. Lazzari ha una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ha già iniziato le cure del caso, nei prossimi giorni ripeteremo gli esami strumentali per quantificare il ritorno in campo".