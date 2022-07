Lazio, Romagnoli ok: ecco quando potrebbe debuttare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Arrivato nella notte tra martedì e mercoledì ad Auronzo, si è già preso tutto il calore dei tifosi in estasi per il suo trasferimento in biancoceleste. Alessio Romagnoli è il nuovo acquisto più acclamato allo Zandegiacomo. Ieri però non si è visto in amichevole contro il Dekani. E' l'unico dei nuovi arrivati che deve ancora debuttare. Il centrale ex Milan ha accusato un fastidio all'adduttore che lo ha costretto a saltare sia l'allenamento mattutino che il match delle 18. Alessio però non molla e nel pomeriggio ha svolto un po' di differenziato con Akpa Akpro sul campo principale. Le risposte sono state positive e il 13 biancoceleste potrebbe tornare subito ad allenarsi con il resto del gruppo. Per il debutto, invece, bisognerà aspettare la partita di domenica con la Triestina. Probabile che Alessio possa esordire con l'aquila sul petto proprio contro la squadra friulana.