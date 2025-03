Lazio, Rovella da record: i numeri impressionanti contro il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nella notte stellare di San Siro culminata con una vittoria altrettanto folle firmata da Pedro su calcio di rigore. Tra chi ha brillato non poteva mancare Rovella, autore di una partita straordinaria.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sotto gli occhi del ct dell’Italia Spalletti Rovella ha sfoderato una prestazione impressionante come testimoniano i numeri: record di corsa e di palloni recuperati. Nello specifico 53 passaggi in totale, più di qualsiasi altro compagno di squadra, 7 possessi guadagnati e la bellezza di 13,163 km percorsi davanti Isaksen con 12,853 km e Guendouzi 12,427 km.

Per Rovella la sfida di San Siro aveva un sapore di speciale, è cresciuto a due passi dallo stadio e la voglia di battere il Milan per la prima volta in carriera era tanta. Con la prestazione messa in campo ha dimostrato ancora una volta di essere leader e anche di saper coprire praticamente ogni zona del campo. Nelle ultime 4 giornate in cui è stato titolare nessuno ha fatto meglio di lui: primo a Cagliari (12,385 km), con il Monza (10,529 km), con il Napoli (12,527 km) e infine a Milano (13,163 km). Insomma una continuità impressionante.